¿Podrían los abogados de Julio Iglesias alegar deterioro cognitivo? Bea de Vicente afirma que "casaría mal, pero es una vía de defensa"

Bea de Vicente analiza en este vídeo una de las posibles estrategias de defensa de los abogados de Julio Iglesias ante la denuncia de dos extrabajadoras por agresiones sexuales: la avanzada edad y un posible deterioro cognitivo en el cantante.

En su entrevista de hoy en Más Vale Tarde, la periodista Pilar Eyre hablaba de que "ha habido rumores de que Julio Iglesias está enfermo y él siempre lo ha negado".

Además, afirmaba que, ante las dos acusaciones de agresiones sexuales que hay contra él, sus abogados "podrían echar mano" de ello y "al final nos enteraremos de lo que le pasa porque eso sería un eximente".

En el vídeo sobre estas líneas, Bea de Vicente valora esta posible estrategia de defensa de los abogados del cantante, que considera que "podría ser válida" teniendo en cuenta la avanzada edad del artista y la posibilidad de la existencia de deterioros cognitivos "que afectan a la moral y la ética".

Sin embargo, señala que en esos casos se suelen tratar de "conductas impropias", mientras que en el de Julio Iglesias "de forma sistemática tiene una organización" que, de ser cierto, "casaría mal con ese deterioro cognitivo". No obstante, considera que puede ser "una vía de defensa plenamente válida e incluso factible".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.