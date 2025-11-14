Pilar Velasco: "Ojalá el Partido Popular no tuviera tantas contradicciones con el tema migratorio"

Isabel Díaz Ayuso se ha manifestado en la Asamblea de Madrid contra el "efecto expulsión" de Vox utilizando unas palabras que han provocado que la izquierda la acuse de "clasista".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido acusada de "clasista" debido a unas palabras que ha pronunciado en la Asamblea de Madrid dirigidas a Vox. La líder del PP madrileño ha señalado que las consecuencias de fomentar una política de expulsión de los inmigrantes es que no habría personal para determinados trabajos. "Digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", señalaba.

Iñaki López considera que estas afirmaciones de Ayuso suponen un avance "en el caso del Partido Popular". "Hace poco Tellado pedía que se mandara la flota para evitar la llegada de migrantes", añade. Elisa Beni considera que "el problema de los migrantes no lo están creando los partidos".

"Hay gente que lo piensa, no sé si con razón o sin razón y ahí tienes a la Ertzaintza dando los datos de nacionalidad", afirma la periodista. Beni expone que, en su opinión, la presidenta madrileña busca llamar "señoritos" a los miembros de Vox. Beni considera uno de los argumentos para que algunas personas acepten y asuman que haya inmigrantes en España es el que ha planteado Ayuso.

"La degradación de la Asamblea de Madrid en cómo se comunican y cómo se atizan los unos a los otros, sobre todo Ayuso, hace que haya perdido el tono y las formas en lo que quería decir", considera Pilar Velasco.

La periodista recuerda, a favor de Ayuso, como, ante la campaña xenófoba de Rocío Monasterio en el Metro de Madrid, Ayuso le dijo que "las cifras no se corresponden". A pesar de ello, Velasco señala que "hay una contradicción en el Partido Popular". "Un día dicen una cosa y otro día dicen la contraria", indica. "Ojalá no tuvieran tantas contradicciones con el tema migratorio y, con mejores formas, dijeran lo que ha dicho Ayuso", concluye.

