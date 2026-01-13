Pilar Eyre, sobre la labia de Julio Iglesias: "En su última actuación no podía moverse pero echaba mano de su magnetismo con las mujeres"

La periodista ha entrevistado al cantante en múltiples ocasiones y reconoce que, si la información que ha leído no estuviese tan bien plasmada y documentada, no creería las acusaciones contra él.

Pilar Eyre, periodista que ha entrevistado en varias ocasiones a Julio Iglesias, expresa su sorpresa ante las acusaciones de agresión sexual contra el cantante, publicadas por 'elDiario.es'. Eyre recuerda al cantante como un caballero que siempre la trató con amabilidad y detalles. En Más Vale Tarde, comenta sobre el magnetismo de Iglesias, quien, incluso a una edad avanzada, encantaba a las mujeres con su carisma. Eyre relata su última experiencia con él en un concierto en Cataluña, donde, a pesar de su limitada movilidad, seguía cautivando al público. Aunque el reportaje es impecable, le cuesta creer las acusaciones.

Pilar Eyre ha entrevistado a Julio Iglesias en múltiples ocasiones y asegura que la tenía "prendada", ya que siempre actuó con ella como un caballero, colmándola de detalles y amabilidad. Por esa razón, la periodista se ha quedado este martes estupefacta al leer las acusaciones de varias mujeres contra el cantante por agresión sexual.

A raíz de la exclusiva publicada por 'elDiario.es', la periodista ha hablado en Más Vale Tarde sobre el magnetismo que siempre ha tenido Julio Iglesias con las mujeres, incluso a su avanzada edad, y ha relatado cómo fue la última vez que le vio, hace más de un lustro, en su última actuación en Cataluña.

"En esa época cantaba en una silla, bueno, hablaba, pero continuaba echando mano de ese magnetismo diciendo a las señoras: 'No me habían dicho que las mujeres de la Costa Brava eran tan impresionantes', 'me voy a casar por sexta vez'...", ha explicado, enfatizando que las tenía a todas encandiladas, pese a que "era un hombre mayor que apenas podía moverse".

Después de ese concierto, Eyre estuvo con él en el camerino y el cantante se mostró "simpático y cariñoso". Por esa razón, reconoce que, de no ser porque "el reportaje está hecho impecable" diría que "no es posible" que los delitos de los que se le acusan son verdad.

