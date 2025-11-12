La periodista Raquel Ejerique se estrena como colaborada en Más Vale Tarde: "Esperemos que sea el primer día de muchos"

Los presentadores de Más Vale Tarde así como los colaboradores de la mesa de política y de actualidad dan la bienvenida a la periodista y adjunta al director de elDiario.es, Raquel Ejerique. En el vídeo, todos los detalles.

Habemus nueva colaboradora en la mesa de Más Vale Tarde: la periodista de elDiario.es, Raquel Ejerique, adjunta al director. Tanto Iñaki López como Cristina Pardo le han dado la bienvenida en este primer esperando que "sea el primero de muchos".

Igualmente, los veteranos colaboradores que estaban en la mesa de política y actualidad, Pablo Montesinos, Bea de Vicente y Edu Galán le han abrazado en esta bienvenida: "¡Qué bien gente nueva!", celebraba Galán.

Su primer análisis ha versado, como no podía ser de otro modo, sobre el tema del día: la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha negado en el juicio haber filtrado la confesión del novio de Ayuso: "La primera noticia que tengo fue la noche del 13 de marzo", ha señalado.

En el vídeo podemos ver la opinión de Ejerique sobre este asunto, donde queda claro que, tras lo visto en todas las jornadas de este juicio al fiscal, "no hay ninguna prueba" que demuestre que fuera el fiscal quien filtrase ese correo.

