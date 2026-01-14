Pedro Rodríguez, sobre la política exterior de EEUU: "Trump le está perdiendo miedo al riesgo"

El profesor de Relaciones Internacionales analiza qué se puede esperar de la reunión que han mantenido representantes de Groenlandia y Dinamarca con JD Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca.

Este martes se ha celebrado una reunión en Washington entre JD Vance, vicepresidente de EEUU, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, y representantes groenlandeses y daneses para hablar sobre el futuro de Groenlandia.

Ana Pastor, que se encuentra en Nuuk, capital de esta isla, indica que entre muchos ciudadanos de este país han compartido con ellos su preocupación ante lo que estaba sucediendo. "Esa palabra se ha sustituido por miedo y ansiedad", añade. "En la calle te encuentras a gente que no te quiere responder cuando les preguntas por Trump y también hay gente que está un poco harta de que se haya convertido en el monotema", afirma.

Pedro Rodríguez, por su parte, indica que la historia de la expansión territorial de EEUU se podría resumir con la popular frase de Pablo Escobar: "O plata o plomo". El profesor de Relaciones Internacionales recuerda que, a comienzos del siglo XIX, Estados Unidos compró Luisiana por 15 millones de dólares a Francia.

"A mediados del siglo XIX, es la compra de Alaska por siete y pico millones de dólares, la guerra por Cuba de 1898 contra España representa el otro ejemplo", añade. Rodríguez expone que Trump "está mezclando las dos cosas". "Ahora sale una oferta de 700.000 millones, pero está amenazando con reventar la OTAN e invadir un país", indica.

Rodríguez cree que Trump está acelerando la política exterior de EEUU. "Le está perdiendo el miedo al riesgo", afirma, "está asumiendo riesgos que no están respaldados por su base electoral ni por su partido".

