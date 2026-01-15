Pedro Rodríguez, sobre el juego a dos bandas de Trump con Machado y Delcy: "Ha convertido la política de Venezuela en First Dates"

Pedro Rodríguez reflexiona cómo en este momento María Corina Machado es un "solo como amigos" para Donald Trump, mientras Delcy Rodríguez tiene un "atractivo irrefrenable" para la Casa Blanca.

Hoy María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca. Todo ello después de que el presidente de Estados Unidos asegure que Delcy Rodríguez es una mujer "fantástica" y alabara su trabajo al frente del Gobierno de Venezuela.

"La generación del chavismo trumpista ha sido a la velocidad del rayo", comenta Pedro Rodríguez en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma que siempre le ha sorprendido "la capacidad de Trump de mezclar vileza y banalidad".

En este sentido, el experto en relaciones internacionales sostiene que Trump ha "convertido la política de Venezuela en una especie de First Dates", donde en este momento el presidente norteamericano ve a María Corina Machado "solo como amigos".

Todo lo contrario que Delcy, que según Rodríguez tiene un "atractivo irrefrenable" para Trump: "Reparte el botín con los compinches de dentro y de fuera".

