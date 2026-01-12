Pedro Rodríguez ve Groenlandia como el "borde del abismo" para el expansionismo de Trump: "Es morder más de lo que puede digerir"

Pedro Rodríguez reflexiona en este vídeo sobre la intención de Donald Trump de anexionarse Groenlandia y avisa de que tendrá "graves consecuencias", desde la destrucción de la OTAN a la guerra comercial con Europa.

Donald Trump ha fijado su objetivo en Groenlandia, hasta el punto de que afirma que "de una forma u otra, nos vamos a quedar con Groenlandia", ya que considera que si no lo hace él "lo hará Rusia o China".

A propósito de esto, Pedro Rodríguez apunta en el vídeo sobre estas líneas que "si algo hemos aprendido este año es que hacer la pelota a Trump no funciona" y que "Venezuela ha sido el descorche" en su política colonialista.

Sin embargo, considera que Groenlandia es el "borde del abismo" para el expansionismo de Trump. "Es morder mucho más de lo que puede digerir", afirma el experto en relaciones internacionales, que señala que ocupar Groenlandia supone la destrucción de la OTAN, así como otras "graves consecuencias", como una guerra comercial con Europa.

En este sentido, Rodríguez defiende que a Trump "le va a costar justificar Groenlandia" en Estados Unidos, pues confronta directamente con sus promesas de aislacionismo de cara a las elecciones de mitad de mandato.

