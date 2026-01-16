Pedro Rodríguez desvela que la medalla del Nobel entregada por María Corina Machado a Trump es de oro ético: "A lo mejor eso no le gusta tanto"

El profesor de Relaciones Internacionales ha agregado en Más Vale Tarde: "Lo más terrible es que esto no es suficiente, que en la cabeza egomaníaca de Trump ella lo que tenía que haber hecho es decir: 'Yo rechazo el premio Nobel porque el que verdaderamente lo merece es Donald Trump'".

María Corina Machado protagonizó este jueves junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un almuerzo que pasará a la historia, aunque no por lo que hablaron, sino porque el republicano consiguió aquello que tanto anhelaba: el Premio Nobel de la Paz, ya que según la venezolana "se lo merece".

Sobre si la líder de la oposición venezolana tenía margen para hacer algo distinto a lo presenciado este jueves, el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha dejado claro en el vídeo sobre estas líneas que "ninguno". "Lo único que se puede decir en defensa de María Corina Machado es que la medalla es de oro, y esto para Trump es el final de la discusión".

"Es fascinante", ha agregado a continuación, "porque la aleación de la medalla ha cambiado, ya no es oro macizo, es una combinación y es oro ético. A lo mejor eso no le gusta tanto a Trump". "Lo más terrible es que esto no es suficiente, que en la cabeza egomaníaca de Trump ella lo que tenía que haber hecho es decir: 'Yo rechazo el premio Nobel porque el que verdaderamente lo merece es Donald Trump'"

"Me cuesta mucho ver una situación más complicada", ha remarcado Rodríguez. Y ha advertido: "No hay que olvidar que donde termina el imperio de la ley, empieza el imperio de Trump".

