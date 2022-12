El director de El Mundo ha comparecido ante el juez de la Audiencia Nacional para detallar su encuentro con Bárcenas. Paso un total de cuatro horas con el extesorero del PP, cmo reflejó en su artículo y ahora, ha dado más detalles al magistrado.



El periodista ha declarado al juez que el extesorero del PP Luis Bárcenas le habló de un donante que en las últimas elecciones de 2011 quiso hacer una aportación al partido de 300.000 euros y que tenía mucho interés en que el presidente, Mariano Rajoy, lo supiera.



Asimismo, ha detallado que en media docena de ocasiones no ha contestado a las preguntas del juez. Lo ha hecho para no responder a asuntos relacionados "con las fuentes y para no revelar ninguno de los nombres no mostrados en el artículo".



Además, sobre la trascendencia de la información que aparece en los denominados 'Papeles de Bárcenas', ha expresado que "los pagos a políticos tienen el soporte documental", realidad que le resulta "muy verosímil".

Quienes le han visto declarar, aseguran que Pedro J. se ha mostrado colaborador, cercano y dispuesto a contar lo que quería contar. También ha dicho que el sacar a la luz los papeles justo después de que bárcenas entrara en la cárcel no es un estrategia pactada con el extesorero.



Pedro J. asegura que el momento de la publicación responde solo al interes periodístico. Durante la declaración no han estado presentes los exabogads de Bárcenas, un hecho que, según algunos, podría ser perjudicial para la causa.