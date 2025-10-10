Pedro Águeda, tras las afirmaciones de Marcos Llorente sobre los 'chemtrails': "Se podría estar callado"

El jugador ha afirmado que desconoce qué son las estelas que dejan los aviones y que nunca había visto el cielo con 40 estelas. Además, también ha compartido alguno de sus hábitos como, por ejemplo, usar gafas con filtro.

Cristina Pardo manifiesta que le resulta llamativo que el jugador decida manifestar opiniones tan controvertidas a pesar de pertenecer a un club tan importante. Ramón Márquez, 'Ramoncín', señala que su club no puede hacer nada si él decide compartir ese tipo de contenido entre sus seguidores.

Pedro Águeda señala que el periodismo deportivo "se ha empobrecido mucho porque los clubes controlan toda la comunicación. Todas las declaraciones están medidas y estructuradas por el club". "El Atlético de Madrid ha cometido un error clarísimo exponiendo a un jugador que no se parece al resto del equipo", afirma el periodismo. "Se podría estar callado", concluye.

"Lo que más me sorprenden son sus opiniones", añade Iñaki López. El presentador, además, señala que el jugador dice algo que hay que desmentir ya que se ha explicado, en innumerables ocasiones, que son las estelas que dejan los aviones.

