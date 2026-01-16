'Un país para viajárselo' vuela hasta Gran Canaria para visitar el Roque Nublo, Las Palmas de Gran Canaria y degustar su increíble gastronomía

El periodista Luis Calero y su equipo han recorrido también las calles del barrio de la Vegueta y se han dado un chapuzón en la Playa de las Canteras. Además, han comido papas con mojo y ropa vieja de pulpo.

En pleno invierno, cuando el frío, la lluvia y la nieve están azotando la Península Ibérica, Luis Calero y el equipo de 'Un país para viajárselo' han decidido viajar hasta Gran Canaria para descubrir algunos de sus paraísos naturales, así como su gastronomía.

La primera parada ha sido el Monumento natural del Roque Nublo, un impresionante monolito de piedra ubicado en el pueblo de Tejeda. Como ha explicado Inés Armero, de Sky Rebels, esta increíble montaña tiene unos 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar y la columna en sí 80 metros.

Asimismo, Armero ha detallado que desde febrero el acceso está limitado y tan solo 60 personas por hora pueden acceder al monolito, situado en las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Además, algo que no todo el mundo sabe es que "esta es una de las zonas en las cuales los antiguos canarios venían a hacer sus ceremonias, principalmente para pedir cosas", ha explicado Armero, que le ha mostrado al periodista el Morro de la Agujereada o Pico de las Nieves, así como el Teide, que se ve desde la cima.

Posteriormente, para reponer fuerzas, Calero se ha marchado hasta el Bochinche El Chato, donde le ha recibido Luz María Martín, que le ha enseñado su receta para hacer unas buenas papas con mojo. "El ajo, por supuesto, el pimiento, comino en polvo, comino en grano, pimentón dulce, pimentón picante, aceite y a la batidora", ha especificado. Además, Martín ha remarcado que lo importante para las patatas es que queden arrugadas y para eso es necesario echarles sal, para que "la papa se deshidrate". Igualmente, el periodista ha degustado la ropa vieja de pulpo.

Después, junto a Heriberto Dávila, colaborador de 'Your Canary Friend', ha recorrido el barrio de la Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria. Un singular vecindario que fue el que "inició la ciudad en 1478, cuando llegaron los castellanos". "Aquí había un pueblo primigenio, que eran de origen bereber, conocidos como los canarios y hay un porcentaje importante hoy en día de los canarios que procedemos de esa mezcla", ha agregado.

Del mismo modo, ha recorrido sus calles, muy similares a las de ciudades sudamericanas como Cartagena de Indias por su "arquitectura y la forma de la construcción". A propósito, Dávila ha aprovechado para reivindicar la importancia de Las Palmas de Gran Canaria, que tienen "en torno a 400.000 habitantes, un puerto de los más importantes del Atlántico y siempre ha sido muy cosmopolita".

Por último, Calero se ha dado un baño en la Playa de Las Canteras, acompañado de Selene Álvarez, guía de APIT Gran Canaria, quien ha reseñado que a partir de octubre "es cuando empieza la temporada alta", ya que "los norteeuropeos vienen buscando el solito para esos huesitos que se congelan en invierno".

