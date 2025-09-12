'Un país para viajárselo' nos lleva a Alicante para descubrir Santa Pola y su dulce tradicional, la coca boba

Luis Calero visita una de las localidades más espectaculares de la Costa Blanca para disfrutar desde las alturas de un paisaje paradisíaco.

Con la llegada de septiembre y el fin del período de la gran masificación turística, muchos aprovechan para hacer una escapada a la playa con un clima mucho más agradable que el de agosto. Por ello, Más Vale Tarde nos propone, de la mano de Luis Calero, visitar Alicante, y más concretamente Santa Pola, un lugar de cuyos paisajes y playas se enamoraron personajes como Santiago Bernabéu o Mariano Rajoy.

Nada más llegar, Calero visita Panadería Paquito para probar una de las recetas tradicionales de la zona, la coca de mollitas con sardina. Lo hace de la mano del panadero Feliciano López. Se trata de un plato salado muy similar al hojaldre, aunque hecho con manteca de cerdo. "¡Te has salido!", exclama Calero al probarla.

Tras la degustación, visitamos las paradisíacas playas de la Costa Blanca, pero no como lo hace todo el mundo. Luis Calero lo hace probando el parasailing, un globo con el que se puede disfrutar de las vistas sobrevolando la zona a 150 metros de altura. Lo hace de la mano de Alisson Castaño, del grupo Marina Jets.

Desde las alturas, observamos los doce kilómetros ininterrumpidos de playa, el flamante puerto de Santa Pola y el castillo de Santa Bárbara, ubicado en la parte alta de la localidad.

Al volver a tierra, Calero regresa a Panadería Paquito para probar la coca boba, un dulce similar al plato que probó anteriormente pero elaborado con huevo y yogur. Un bizcocho que, acompañado de una horchata bien fría, es ideal para merendar en verano.