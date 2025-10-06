El padre de una tripulante de la flotilla responde a Ayuso: "Es un problema de educación, cultura y falta de humanidad"

"Me parece muy triste que haya personas así", comenta Antonio Buchó, cuya hija era una de las tripulantes de la flotilla de Gaza, que en este vídeo reacciona a los nuevos ataques de Ayuso a la misión humanitaria.

Isabel Díaz Ayuso volvía a atacar a la flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y aseguraba que, entre los tripulantes, se encontraban dos miembros de ETA: "No parece que sea la flotilla de la paz", afirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Néstor Prieto, periodista a bordo de la flotilla, asegura que no conocía los "motes" que les ha dedicado Ayuso y le recuerda que era "una misión humanitaria no violenta": "Si no querían este tipo de experimentos, que abran un corredor humanitario", afirma rotundo.

Néstor señala que Ayuso "puede tratar de hablar de terrorismo, pero al final desviar el foco de un terrorismo de Estado y una violencia estructural que es la que ejerce Israel".

"Me parece muy triste que haya personas así", afirma en el vídeo sobre estas líneas Antonio Buchó, cuya hija iba a bordo de la flotilla. Para el padre de la tripulante de la flotilla, los ataques de Ayuso son un "problema de educación, cultura y falta de humanidad".

