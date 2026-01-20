Paco, uno de los jóvenes que ayudó en Adamuz: "Volvería a hacerlo con tal de ayudar al pueblo y a las personas"

Este adolescente ha narrado en Más Vale Tarde cómo se enteró de la noticia del descarrilamiento y cómo rápidamente acudió hasta el lugar para tratar de ayudar.

El trágico descarrilamiento de Adamuz (Córdoba) ha dejado historias de solidaridad y de heroísmo, como la de Paco, un chico de 16 años, natural de la localidad y que en cuanto tuvo noticias del accidente no dudó en desplazarse hasta el lugar de los hechos y ayudar. En este sentido, el joven ha expresado que "volvería a hacerlo con tal de ayudar al pueblo y a las personas". "Cuanta más ayuda, más vidas podemos salvar al fin y al cabo", ha añadido.

Asimismo, el chico ha relatado que se encontraba en su casa "jugando a la Play", cuando de repente miró su teléfono móvil y lo primero que le saltó fue una noticia de que "un tren se había descarrilado y había colisionado con otro en el pueblo". Acto seguido, avisó a su madre y se pusieron en marcha, Paco recogió "vendas, tiritas, gasas..." y se fueron hasta las vías.

"Vimos escenas que no nos imaginaríamos nunca ver", ha relatado sobre lo que encontraron cuando llegaron hasta el lugar del accidente. No obstante, ha reiterado que "lo volvería a hacer". "No creo que de un accidente tan trágico se puedan salvar todas, pero cuanta más [personas] mejor", ha añadido.

Tras escuchar su testimonio, el presentador de Más Vale Tarde Iñaki López ha asegurado que tenemos "un país cojonudo": "Con unos servicios de emergencias muy profesionales, de primera línea, y con muchos ciudadanos que son capaces de poner en riesgo su vida por ayudar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.