Montesinos, tras la declaración del fiscal general del Estado: "No puede buscar recovecos para desmentir un bulo"

El periodista Pablo Montesinos analiza en este vídeo la declaración del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.

Al fin ha declarado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el juicio contra él por un presunto delito de revelación de secretos. García Ortiz, que se ha quitado la toga para declarar, ha vuelto a negar haber filtrado el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales y en la que reconocía los hechos.

"Yo no filtré el correo", ha declarado el fiscal, asegurando además que fue "la noche del 13 de marzo", cuando se enteró de la existencia de ese correo, cuando se publicó en medios de comunicación.

Minutos después de esta testifical, el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, valoraba este caso: "Yo que soy un firme defensor de las instituciones del Estado, creo que un fiscal general del Estado no puede buscar recovecos para desmentir un bulo".

Es decir, aclara el periodista, "tú puedes desmentir un bulo en el marco de la legalidad y si, presuntamente, te la saltas, ocurre lo que está ocurriendo ahora".

Por otro lado, recuerda Montesisnos que "el fiscal ha dicho que siempre ha intentado proteger a la institución, a la imagen de la Fiscalía", pero "si eso fuera cierto, hoy no estaría ahí sentado como fiscal general del Estado, porque la mayoría de fiscales le pidieron que se fuera precisamente para no dañar a la institución", valora y concluye. En el vídeo podemos ver al completo esta intervención.

