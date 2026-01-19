Pablo Montesinos, sobre el accidente de Adamuz: "Es una línea que los que trabajamos en Madrid pero que somos de Andalucía utilizamos muchísimo"

El periodista ha remarcado que "al final tienes allegados, conocidos, anoche los teléfonos no sabéis hasta qué horas de la madrugada intentando dar con la gente".

Este domingo se producía un grave accidente ferroviario en una vía en Adamuz, Córdoba. El periodista andaluz Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, ha explicado que hace el recorrido de los trenes accidentados de forma habitual para bajar a su tierra, Málaga. Así, ha contado que este trayecto es "el de la hora habitual después de la comida del domingo, que bajas a pasar el fin de semana a Málaga y subes después en ese tren".

A continuación, ha afirmado que su hermana "salía de Madrid, adelantó el AVE y si no lo llega a adelantar es que habría pasado por esas horas por allí".

"Al final tienes allegados, conocidos, anoche los teléfonos no sabéis hasta qué horas de la madrugada intentando dar con la gente porque es una línea que los que trabajamos en Madrid pero que somos de Andalucía utilizamos muchísimo", ha remarcado el periodista.

