Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Tragedia en Córdoba

Pablo Montesinos, sobre el accidente de Adamuz: "Es una línea que los que trabajamos en Madrid pero que somos de Andalucía utilizamos muchísimo"

El periodista ha remarcado que "al final tienes allegados, conocidos, anoche los teléfonos no sabéis hasta qué horas de la madrugada intentando dar con la gente".

Montesinos, sobre el accidente de Adamuz: "Es una línea que los que trabajamos en Madrid pero que somos de Andalucía utilizamos muchísimo"

Este domingo se producía un grave accidente ferroviario en una vía en Adamuz, Córdoba. El periodista andaluz Pablo Montesinos, adjunto a la dirección de Artículo 14, ha explicado que hace el recorrido de los trenes accidentados de forma habitual para bajar a su tierra, Málaga. Así, ha contado que este trayecto es "el de la hora habitual después de la comida del domingo, que bajas a pasar el fin de semana a Málaga y subes después en ese tren".

A continuación, ha afirmado que su hermana "salía de Madrid, adelantó el AVE y si no lo llega a adelantar es que habría pasado por esas horas por allí".

"Al final tienes allegados, conocidos, anoche los teléfonos no sabéis hasta qué horas de la madrugada intentando dar con la gente porque es una línea que los que trabajamos en Madrid pero que somos de Andalucía utilizamos muchísimo", ha remarcado el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"