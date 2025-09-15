Olga Díaz, manifestante agredida por un policía, muestra sus heridas en MVT: "Me duele más por dentro que los golpes"

"Cuando dio a otra mujer, le dijere que parara, y fue cuando arremetió contra mí, no solo una vez, sino tres veces; me da en la pierna, en el costado y en el codo", ha señalado la mujer, tras lo que ha mostrado los cardenales que tiene en el cuerpo por la agresión.

Olga Díaz, manifestante agredida por un policía en las protestas propalestinas en Madrid, ha hablado en Más Vale Tarde tras lo ocurrido, y ha expresado que está "un poco sobrepasada, dolorida", aunque ha señalado que le "duele más por dentro que los golpes". "Estoy amoratada, y un poco en shock por todo lo que pasó ayer, sin entenderlo", ha añadido.

Así, la mujer ha contado cómo ocurrieron los hechos: "Había quedado con dos amigas, pero como había muchísima gente en Atocha, decidimos reunirnos más tarde; cuando pasó todo lo de las vallas y nos metimos en la carretera para cortar la carrera, los policías empezaron a cargar. No sé si se sintieron acorralados, porque nadie les agredió ni tiró nada. De hecho, hay un vídeo previo a la agresión en el que se nos ve corriendo y la Policía pegando porrazos a gente de espaldas que se estaba marchando".

En este punto, ha relatado el momento exacto en el que sufrió la agresión: "Cuando dio a otra mujer, le dije que la dejara, estando yo al lado de un furgón, y arremete contra mí no solo una vez, sino tres; me da en la pierna, en el costado y en el codo".

Olga ha mostrado entonces los enormes cardenales que tiene en el cuerpo como consecuencia de la agresión, al tiempo que ha destacado que tiene "la suerte de que hay un vídeo grabado y se puede ver; porque habrá gente que habrá sufrido una agresión y no tiene vídeo", ha apostillado.