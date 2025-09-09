El nutricionista Pablo Ojeda explica cómo escoger una buena tortilla de supermercado

Comprar una tortilla ya preparada en el supermercado es un recurso perfecto para poder disfrutar de un plato delicioso en pocos minutos. Pero, no todas estas tortillas tienen la misma calidad a nivel nutricional.

El nutricionista Pablo Ojeda visita Más Vale Tarde para mostrar cómo elaborar una deliciosa tortilla de patatas, uno de los platos estrella de la gastronomía española. Muchos amantes de esta elaboración, ante la falta de tiempo, apuestan por comprarlas en el supermercado. Pero, ¿cuál es el secreto para escoger una tortilla de calidad?

Ojeda indica que se deben mirar los ingredientes a la hora de escogerla. "Hay algunas tortillas que funcionan muy bien", expone el nutricionista. "¿Qué ingredientes nos tienen que disuadir de comprar una tortilla de supermercado?", pregunta Iñaki López.

El nutricionista expone que si tiene muchos estabilizantes eso no es una buena señal. "Si tiene patata, tiene huevo, un buen aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal y algunos estabilizantes, suficiente", expone Ojeda.