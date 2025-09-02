Ahora

El nutricionista Pablo Ojeda desvela cuándo se debe añadir la sal al rebozar un filete de ternera

Los fogones de Más Vale Tarde se vuelven a encender para recibir a Pablo Ojeda. En esta ocasión, el nutricionista prepara un filete de ternera empanado. No te pierdas sus trucos en el vídeo principal.

El nutricionista Pablo Ojeda propone en Más Vale Tarde una propuesta deliciosa: unos filetes de ternera empanados. La carne de ternera, como señala el nutricionista, es una fuente de hierro y proteínas.

Como es habitual en su sección, Ojeda comparte alguno de sus trucos de cocina preferidos. Por ejemplo, el nutricionista ha espalmado la carne para así romper la fibra y que el filete esté más tierno. A la hora de rebozar la carne utiliza harina ya que, al pasarla por el huevo, se fija "muy bien".

Ojeda comparte otro truco sobre cuándo se debe poner la sal. Pablo la añade justo antes de pasar la carne por el huevo. "Así se queda dentro", indica. En ese momento también se puede añadir un poco de pimienta.

Otro de sus trucos tiene que ver con el pan rallado. Ojeda sorprende a Cristina Pardo agregando queso parmesano al pan. Después de pasar el filete por huevo, Pablo lo cubre bien con esta mezcla de pan con queso.

En cuanto a la guarnición que puede acompañar a este filete empanado, Ojeda sugiere escoger una guarnición que "sea más light". La sugerencia del nutricionista no ha sido el gusto de Iñaki, que prefiere acompañarlo, por ejemplo, de unas patatas fritas.

