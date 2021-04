Poco más de 24 horas ha durado intacto el cartel de Vox en el que se asegura que los MENA (menores extranjeros no acompañados) reciben "4.700 euros al mes" mientras que "tu abuela 426 euros de pensión". En anuncio, ubicado en la estación de Cercanías de Sol (Madrid), ha amanecido con pintadas y pequeños rotos, si bien los operarios ya lo han reparado. Un cartel que, por cierto, no ha dejado indiferente a nadie.

Porque son muchos los usuarios de Metro y Cercaníasm que se han posicionado a favor o en contra del último bulo de la formación de extrema derecha, con declaraciones tan bárbaras como las que ha recogido laSexta en ese mismo punto. "Los 'menas' deberían estar en su tierra; no soy racista, soy ordenada. Cada cosa en su sitio".

De esta forma se ha referido una mujer a la falsa información que se exhibe en el cartel de Vox. Otros ciudadanos, no obstante, han criticado duramente este anuncio. "Me parece vergonzoso porque para hacer política no hay que generar odio en la sociedad", "es un poco extremo" o "me parece un engañabobos. ¿Qué persona se cree esto?", son algunas de las declaraciones que ha podido recoger esta cadena.

El cartel de la formación liderada por Santiago Abascal, usado como anuncio electoral para promocionar la candidatura de Rocío Monasterio a la presidencia de la Comunidad de Madrid el 4 de mayo, no tardó en generar polémica tras ver la luz. La Fiscalía anunció poco después que investigaría este anuncio por si pudiera ser constitutivo de un delito de odio.

Por su parte, el Gobierno central ha sido muy crítico con la iniciativa llevada a cabo por el partido de extrema derecha. "Lo que han hecho con los carteles, señalando a menores en situaciones terribles, se llama inhumanidad", ha destacado la vicepresidenta Carmen Calvo, al tiempo que ha señalado que los diputados de este grupo político "no deberían caber en la política de este país" porque "los derechos de esos niños no tienen discurso contable ni económico".

No solo el Gobierno central le ha reprochado su actitud, también lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegurando que "lo que se expone en el cartel" colocado en la estación de Sol "no es cierto". Por su parte, PSOE, Más Madrid y Podemos lo han denunciado ante la Junta Electoral. En laSexta ya explicamos cómo orquestó Vox su mentira sobre los menores no acompañados. Porque no, ni reciben 4.700 euros ni se lo quitan a tu abuela.