Dani Cervera: “El déficit tarifario no se ha eliminado, podría ir en los presupuestos”

Este viernes Mariano Rajoy ha anunciado la subida de un 2,3% del recibo de la luz a partir de enero. Dani Cervera, jefe de Economía de laSexta Noticias, nos desvela que tenía dos opciones en la mesa: “La opción del 2,3% que era la media de los últimos seis meses en el mercado mayorista y la opción B que era el 3,7% por lo que ha escogido la más baja”.

Una de las cosas que más le ha llamado la atención al economista del discurso de Rajoy ha sido la manera de hablar de las subidas de las facturas de la luz: “Lo ha hecho en un discurso casi indignado, diciendo que estas subidas no se pueden permitir, que las PYMES están asfixiadas, es decir, un discurso que podríamos suscribir cualquier ciudadano pero no lo debe suscribir un presidente de un gobierno que acaba de aprobar una nueva ley energética “.

A pesar de que no es una solución definitiva, Rajoy ha presentado la reforma eléctrica como un logro de este año, algo que para Cervera no debería asegurar: “El día 18 no tenían previsto cambiar la subasta y dos días después cuando la subasta le da una subida de un 11% dice esto no se puede sostener con lo cual tendrás que asumir algún tipo de autocrítica”.

Durante su discurso, Mariano Rajoy ha mencionado la reforma eléctrica como uan de las reformas culminadas con éxito: “La reforma del sector eléctrico ha cerrado el déficit para 2014. El déficit es algo que por las decisiones que hemos tomado en los últimos tiempos se ha eliminado”.

Cervera asegura que esta afirmación tan contundente del presidente del gobierno sobre la eliminación del déficit tarifario es errónea ya que podrán ocurrir dos cosas para el año próximo: “Que el déficit de tarifa en vez de ir al recibo vaya a los presupuestos pero lo pagaremos los españoles con los impuestos o lo que pasaba hasta que es el recibo”.

Para Cervera en esta afirmación tan taxativa hay buena voluntad pero el tema no está cerrado.