Los ‘ProVida’ marchan contra el Gobierno por la Ley del aborto

Olga y Álvaro tienen cinco hijos, uniformados con las camisetas y gorras de 'Derecho a Vivir' han venido a manifestarse. A los niños, asegura, no hace falta explicarles el porqué. “No hace falta, saben que venimos a defender el derecho a la vida”, explica Olga. Vienen también a reclamarle al Gobierno que cumpla con su promesa electoral de defender la vida. “Lleva tres años con el proyecto guardado en un cajón y me parece que nos está tomando el pelo”, asevera.

Manuel y su familia vienen desde Murcia. Se han levantado a las seis de la mañana para llegar a tiempo. Cree que puede ser la última oportunidad de salvar las vidas de los no nacidos. “Si tu sacas a un feto con sus dedos, sus manos, hasta sonrisa... y lo matas y se retuerce de dolor no me puedes decir que eso no es una vida”, declara Manuel.

Para Aurora, embarazada de seis meses, no hay ninguna razón que justifique el aborto. “Es lo más maravilloso que te pueda pasar. No entiendo como las personas en vez de dar cariño a las personas quieren quitarle la vida”. Huérfana y abandonada por su pareja, son las monjas quienes le ayudan a salir adelante. Las hermanas han rezado porque se defienda el derecho a la vida

Como ellos miles de personas en Madrid y en otras 60 ciudades salieron a la calle para pedir al Gobierno que derogue el aborto ya. Sino amenazan con no darle su voto en las próximas elecciones “Nos sentiríamos totalmente traicionados y haríamos campaña para quitarle todos los votos a Rajoy”, explican desde la plataforma ‘Hazte Oír’. Es la quinta marcha por la vida pero ya han anunciado nuevas movilizaciones para evitar la retirada del anteproyecto de Ley del aborto.