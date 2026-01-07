Ahora

Nizar El Fakih, abogado venezolano presente en la vista de Maduro en EEUU: "Verlo fue muy impactante"

El abogado, que lleva siete años en EEUU, pudo asistir a la vista que se celebró en el tribunal federal de Nueva York. El expresidente venezolano generó "un momento de tensión importante" que provocó que cambiara su conducta.

Más Vale Tarde conecta con Nizar El Fakih, un abogado venezolano que estuvo presente en la vista judicial de Nicolás Maduro y que, además, vive en Estados Unidos. El abogado expone que, durante la comparecencia, pudo ver "un Maduro al inicio y luego uno que asimiló, una vez que el juez lo increpó en la primera intervención que realizó".

El Fakih explica que, a su llegada, el expresidente venezolano saludó a todos los presentes en la sala y estrechó la mano de los U.S. Marshals y de sus abogados. Nizar señala que el juez pidió a Maduro levantarse para verificar su identidad lo que generó "un momento de tensión importante". "Generó un cambio de conducta de Maduro, que entró seguro a uno que entendió que estaba en una corte federal y que el mandamás en esa corte es el juez y no él ", añade.

El abogado lleva siete años viviendo en EEUU y, para él, fue una sensación "muy impactante" ver entra a Maduro y su mujer en la corte federal. "Tuve muchos flashbacks porque parte de mi lucha como abogado era preservar los derechos a la defensa de mis defendidos en Venezuela", recuerda.

En cuanto al estado físico del expresidente y su mujer, El Fakih expone que no vio que tuvieran dificultades de movilidad. Por otro lado, vio que Maduro llevaba una tirita sobre la ceja. Además, su abogado solicitó asistencia sanitaria para Cilia Flores. "El juez concedió inmediatamente la medida", apunta.

