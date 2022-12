Guerra de firmas en Córdoba por su Mezquita. Una plataforma ciudadana lleva semanas movilizándose para que pase a er pública, de todos y no de la Iglesia. La Junta de Andalucía les apoya. Pero los fieles contraatacan: dicen que el templo pertenece a la iglesia desde el siglo XIII.



La Mezquita es el símbolo de la ciudad, uno de los monumentos más visitados del país y también 'Patrimonio de la Humanidad'. Sin embargo, en la puerta del templo hay un cartel en el que sólo pone "Catedral".



Hasta 2006 la mezquita se encontraba en un limbo legal, no pertenecía a nadie, sólo a los ciudadanos. Pero en este año, la iglesia se apropia del templo sin consultárselo a nadie, sólo por 30 euros y sin pagar impuestos.



Antonio Manuel Rodríguez, miembro de la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, "al registrar el Obispado la Mezquita le cambia el nombre, le cambia la historia y se apropia de todos los ingresos que recibe, no los declara y, por lo tanto, son opacos".



Para conseguir hacerse con el monumento, la diócesis tiró de la reforma hipotecaria de José María Aznar, gracias a ella la iglesia podía poner nombre a cualquier edificio no registrado alegando algún motivo por el que pudiera ser suyo. Su pretexto fue que en 1236 la iglesia reconquistó la Mezquita.

La plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba reclama que el monumento vuelva a ser de titularidad y de gestión pública, denuncial que el Obispado de Córdoba cobra por entrar y no paga impuestos.

Según ha expresado Miguel Santiago, presidente de la organización, "si conseguimos que al final la Administración se haga con la titularidad del edificio, de cara al ciudadano ganamos todos".

La Junta de Andalucía ya está estudiando el caso, aunque, si nadie hace nada, en 2016 la mezquita-catedral pasará a ser definitivamente propiedad de la iglesia.