Ahora

ACCIDENTE DE TREN EN CÓRDOBA

Teléfonos de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

Accidente en Córdoba

Miguel Montenegro, representante del sector ferroviario de CGT en Andalucía: "Pedimos que se priorice la seguridad ferroviaria"

Montenegro expone que desde su sindicato han hecho denuncias, de manera reiterada, "sobre la falta de mantenimiento, de personal profesionalizado, de control a las contratas, sobre materiales y el propio personal, parece que era la crónica de algo anunciado".

Montenegro expone que desde su sindicato han hecho denuncias, de manera reiterada, "sobre la falta de mantenimiento, de personal profesionalizado, de control a las contratas, sobre materiales y el propio personal, parece que era la crónica de algo anunciado".

Tras el grave accidente de tren sucedido en Adamuz, Córdoba, este domingo, Más Vale Tarde conecta con Miguel Montenegro, representante del sector ferroviario de CGT en Andalucía para saber qué ha podido provocar dicho accidente.

Como indica Cecilia Cano, el ministro Óscar Puente ha señalado que lo que ha sucedido es "muy extraño". Montenegro expone que no es habitual que se den accidentes de esta magnitud. "Ahora bien, si nos ceñimos a las denuncias que reiteradamente venimos haciendo sobre la falta de mantenimiento, de personal profesionalizado, de control a las contratas, sobre materiales y el propio personal, parece que era la crónica de algo anunciado", reflexiona.

"Desgraciadamente hoy estamos así, después de un largo día y noche, y lo que esperamos, desde el sector ferroviario de CGT, es que se tome nota, que se priorice la seguridad ferroviaria y que no se escatimen medios para que el sector esté profesionalizado", pide Montenegro.

Montenegro, además, solicita que los trabajadores "tengan condiciones laborales dignas" y que las contratas "sea algo esporádico y no habitual". Iñaki López pregunta si la investigación permitirá aclarar las causas del suceso "sin género de dudas".

"Si nos remitimos a hechos pasados, siempre los resultados son cuestiones agridulces", expone Montenegro, "se intenta dar una respuesta social, pero la respuesta de arreglo de la situación parece que va a tardar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Transportes se reafirma en que la vía no presentaba ningún problema: el tren que pasó hora y media antes del accidente no tiene ninguna marca
  2. Al menos 40 muertos y 122 heridos en el accidente de trenes de Adamuz, el peor de la alta velocidad española
  3. El drama de la familia Zamorano Álvarez de Punta Umbría: mueren cuatro de sus miembros mientras que la pequeña de seis años pudo salvarse
  4. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  5. La Fiscalía rechaza a la defensa de Julio Iglesias el acceso a las diligencias por estar el proceso en "estadio inicial"
  6. Muere el diseñador italiano Valentino a los 93 años en Roma