Miguel Montenegro, representante del sector ferroviario de CGT en Andalucía: "Pedimos que se priorice la seguridad ferroviaria"

Montenegro expone que desde su sindicato han hecho denuncias, de manera reiterada, "sobre la falta de mantenimiento, de personal profesionalizado, de control a las contratas, sobre materiales y el propio personal, parece que era la crónica de algo anunciado".

Tras el grave accidente de tren sucedido en Adamuz, Córdoba, este domingo, Más Vale Tarde conecta con Miguel Montenegro, representante del sector ferroviario de CGT en Andalucía para saber qué ha podido provocar dicho accidente.

Como indica Cecilia Cano, el ministro Óscar Puente ha señalado que lo que ha sucedido es "muy extraño". Montenegro expone que no es habitual que se den accidentes de esta magnitud. "Ahora bien, si nos ceñimos a las denuncias que reiteradamente venimos haciendo sobre la falta de mantenimiento, de personal profesionalizado, de control a las contratas, sobre materiales y el propio personal, parece que era la crónica de algo anunciado", reflexiona.

"Desgraciadamente hoy estamos así, después de un largo día y noche, y lo que esperamos, desde el sector ferroviario de CGT, es que se tome nota, que se priorice la seguridad ferroviaria y que no se escatimen medios para que el sector esté profesionalizado", pide Montenegro.

Montenegro, además, solicita que los trabajadores "tengan condiciones laborales dignas" y que las contratas "sea algo esporádico y no habitual". Iñaki López pregunta si la investigación permitirá aclarar las causas del suceso "sin género de dudas".

"Si nos remitimos a hechos pasados, siempre los resultados son cuestiones agridulces", expone Montenegro, "se intenta dar una respuesta social, pero la respuesta de arreglo de la situación parece que va a tardar".

