Miguel Ángel Revilla, "horrorizado" ante el curso político que se avecina: "Vamos a asistir a un espectáculo lamentable"

Miguel Ángel Revilla hace una contundente reflexión en este vídeo sobre la crispación política actual y manda un mensaje a PP y Vox: "Están haciendo casting para ver quién dice mayores barbaridades para seguir en la pomada".

Miguel Ángel Revilla hace en Más Vale Tarde su particular repaso a la actualidad nacional e internacional, desde las protestas en la Vuelta a España por el genocidio de Gaza a la polémica de Pedro Sánchez con los jueces.

En el vídeo sobre estas líneas valora el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y asegura que "el favor que se le ha hecho a la Justicia no es el mejor" porque "no podemos tener a un fiscal general a punto de entrar en el banquillo".

Revilla se muestra preocupado por el clima político que habrá en España hasta que se convoquen elecciones generales, algo que prevé "no van a ser más allá de seis o siete meses" porque la situación es "insoportable".

"Va a haber una campaña que me horroriza", afirma el expresidente cántabro, que vaticina "un espectáculo lamentable para todos los españoles". En este sentido, señala que en el PP y Vox "están haciendo casting para ver quién es capaz de decir mayores barbaridades para seguir estando en la pomada".

"No me veo en esta política", asegura rotundo Revilla, que tampoco comulga con "ese Parlamento donde se están insultando permanentemente y dando un ejemplo deplorable".