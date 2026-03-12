Ahora

Ingenio para delinquir

El método de la mancha: así despistan los ladrones a los turistas para robarles en segundos

Leo Álvarez explica en qué consiste el llamado 'método de la mancha'. El ladrón habla con un turista para advertirle de que se ha manchado la ropa y, mientras se ofrece a limpiarle, le despoja de todas sus pertenencias.

Cuidado con el nuevo sistema o truco que ya se ha puesto de moda entre los ladrones que hacen su particular agosto, cada día, en las calles de las ciudades. Se llama "el método de la mancha" y los turistas o ancianos suelen ser las víctimas idóneas.

De hecho, han detenido en Barcelona a un capo que ya había sido arrestado en más de 30 ocasiones por cometer este tipo de hurtos. Cuenta con hasta 27 antecedentes.

Pero, ¿qué es o en qué consiste el método de la mancha? Según ha explicado este jueves Leo Álvarez, en Más Vale Tarde, es lo que indica su nombre. Consiste en que el propio ladrón te mancha el abrigo u otra prenda de ropa para despistarte.

Él mismo se ofrece a limpiar a su víctima, normalmente uno o varios turistas. En esos momentos, la persona se despista. Centra la atención en una persona que se ofrece a limpiarle, no a su bolso o bolsillos.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña a la noticia, en ocasiones usan su saliva, escupitajos, para manchar al turista. Y recurren a este sistema en plena calle, mientras el objetivo hace la compra en un supermercado, en el metro... casi en cualquier lugar.

