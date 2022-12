La periodista Mercedes Milá presenta, junto a Jesús Calleja, el libro la biografía del presidente del Gobierno, 'Manual de Resistencia'.

En uno de los momentos de esta charla coloquio celebrada en Madrid, Milá interrumpe a Sánchez. "Hay una cosa que es muy contradictoria: el libro, y por eso Irene (señalando a Irene Lozano, quien ha escrito el libro) chapó, se compromete mucho más que ahora mismo el presidente del Gobierno".

"¿En qué sentido?", responde Pedro Sánchez. A lo que Milá contesta que "en todo". "El libro lo que rezuma es verdad, compromiso, pasión, yo quiero hacer esto y quiero transformar"

Pedro Sánchez responde entre risas: "¿Eso qué tiene que ver con lo que le está preguntando Jesús?". "En el libro lo que hay es mucha verdad", zanja la periodista.

Antes de la entrevista, Mercedes Milá atendía a las cámaras de Más Vale Tarde y hablaba de Pedro Sánchez, del que aseguraba que no conocía de antes, del libro de este, y hasta de Franco. "No me hables de Franco que se me revuelve el estómago", decía la periodista.