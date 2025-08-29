El mensaje de un bombero a Quiñones y Mañueco: "Habría que verles en nuestra piel currando por 1.300 euros y jugándose la vida por una mala gestión"

Jesús Ruiz, bombero que ha estado en la protesta contra el presidente y el consejero de Medio Ambiente en Castilla y León, ha cargado contra la precariedad a la que se enfrentan los equipos contra incendios.

Jesús Ruiz, bombero que ha estado en la protesta contra Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente en Castilla y León, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la comunidad castellanoleonesa, ha cargado en Más Vale Tarde contra ambos por la gestión que han realizado antes y durante esta ola de incendios.

A la pregunta de qué le hubiera gustado decirle a ambos si hubieran estado presentes en la protesta, Jesús Ruiz se ha mostrado contundente: "Nos hubiera gustado decirles que habría que verles en nuestra piel en el incendio, currando por 1.300 euros y jugándose la vida por una mala gestión hecha previamente en el monte. Hay muchísima leña y combustible y hacen que estos incendios tengan mucha virulencia".

Además, ha explicado que se siente "frustrado" de que feliciten a los bomberos por su gran labor al mismo tiempo que se mantiene la precariedad: "Te sientes un poco estafado porque es quedar bien. Ir muchas veces al incendio para la foto o hablar solo para quedar bien. Te sientes frustrado".

Por último, el bombero ha respondido a las palabras de Mañueco en las Cortes, asegurando que se han cumplido con las horas de descanso, el avituallamiento necesario y que han podido dormir en hoteles: "Puedo asegurar que para todos no ha sido igual. Hay veces que el incendio es tan grande que el caos se apodera, el hotel está lleno y hay que ir a otros sitios. No es real".