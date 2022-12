El paro aumentó en casi 75.000 personas durante el mes de noviembre. Los datos han sido terribles durante los últimos meses, pero las cifras de este mes de noviembre suponen un 'mazazo'. El número de parados roza casi los cinco millones, esa cifra temida por el Gobierno. Lo que está claro es que la reforma laboral no está dando resultados.

"Lo que no está claro es cuando vamos a tocar fondo", ha señalado Juan Luis Cano. "La reforma laboral está contribuyendo a hundirnos más y estamos entrando en un bucle. No sé hasta dónde vamos a llegar". Para Mayte Alcaraz, "estamos ante un drama sin paliativos". "Estamos en cifras de 2003 con un sistema que hace aguas y que no se puede mantener, ha afirmado la periodista.

Benjamín Prado sostiene que pese a que los datos son funestos, aún "no hemos tocado fondo". "Dentro de poco vienen los 4.500 despidos de Iberia, los 6.000 despidos de Bankia y los despidos en todas las cajas rescatadas. Por tanto, estamos ante un problema terrible donde lo peor está aún por pasar".

En 2001 había menos de dos millones de parados, ahora hay casi cinco millones de personas en paro. El terrorismo internacional era la principal preocupación de los españoles en noviembre de 2001, según el CIS.