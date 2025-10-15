María Jesús, vecina de la última víctima de la 'mataviejas': "No era nada ostentosa; nunca la vi arreglada"

Carmiña tenía 91 años, vivía en A Coruña y se ha convertido en la última víctima de la asesina en serie a la que se le conoce desde hace 20 años como la 'mataviejas'. Más Vale Tarde ha hablado con una de las personas que la vio por última vez.

Más allá de ello, ha asegurado que era una mujer "nada ostentosa", de hecho subraya que "nunca" la había visto "arreglada". En este sentido, ha explicado que "siempre iba 'sport'", por lo que "si tenía joyas, las tenía escondidas". En definitiva, "no se le veía un objetivo" para ser una víctima de un posible robo. Y es que la 'mataviejas' solía llevarse un botín.

Precisamente, María Jesús es una de las personas que vio a Carmiña por última vez antes de ser asesinada. Cuenta que habló con ella "en el ascensor" cuando "bajaba con la perra". Entonces, su vecina le dijo que siguiera y ella esperaría. Esa misma jornada, la vecina escuchó "su voz a las seis y media, estaba viva", subraya. Sin embargo, "a las once y media vino la policía" y le informó de "que había fallecido": "Me quedé sorprendidísima", ha admitido.

