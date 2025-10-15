María Jesús, vecina de la última víctima de la 'mataviejas': "Carmiña era muy desconfiada; tuvo que tener muy malas artes para meterse en su casa"

La asesina en serie conocida como 'mataviejas' desde hace 20 años ha vuelto a matar en A Coruña. Su última víctima es Carmiña, una mujer de 91 años. Una de sus vecinas ha hablado este miércoles con Más Vale Tarde.

"Carmiña era muy desconfiada, tardaba mucho en abrir la puerta, no bajaba en el ascensor si bajaba otro", asegura María Jesús que vive en el mismo edificio de viviendas en el que residía la víctima. De hecho, subraya que "era una mujer que tenía muchos miedos", lo cual le lleva a preguntarse en reiteradas ocasiones por "las malas artes que tuvo que tener" la asesina "para meterse en su casa".

De hecho, María Jesús es una de las personas que pudo ver a Carmiña con la que terminaría siendo su asesina. "Iban bajando la cuesta de Moneros, no sé si iban a la panadería o iban dando un paseo", explica María Jesús, que concreta que su vecina "iba agarrada con mucha seguridad, como que se sentía protegida. Algo que le llevó, incluso, a pensar que "era un familiar"

En cuanto a Remedios -el nombre de pila de la asesina que cumplía una condena de más de 140 años-, María Jesús la describe como "una señora fuerte", aunque al haberla visto "de lejos" y "de espaldas" no se atreve a garantizar que era ella. Eso sí, sigue explicando su sentimiento de sorpresa, puesto que "ella normalmente paseaba con su hijo o con su hija o con su nieto o solita con su bastón". Tanto que llegó a pensar "le pondría a alguien para cuidarla".

