María Estévez explica por qué es difícil que Julio Iglesias recupere su prestigio en EEUU tras ser acusado de agresión sexual

Dos exempleadas del artista le han denunciado frente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional por unos hechos ocurridos en el 2021 mientras trabajaban en las casas que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas.

Más Vale Tarde conecta con María Estévez, corresponsal en Estados Unidos, para saber qué repercusión ha tenido en este país la denuncia por agresión sexual y trata de seres humanos que ha recibido el cantante Julio Iglesias.

La periodista expone que Iglesias es uno de los españoles más populares en EEUU. "Todos los medios estadounidenses se han hecho eco de la noticia", indica Estévez. La corresponsal no ha entrevistado nunca al artista, pero sí que conoce a su exagente en William Morris.

"He estado en varias cenas y siempre se cuentan anécdotas que no son las más, digamos, favorables a lo que estamos hablando", señala. La periodista lo vio actuar en el Greek Theatre de Los Ángeles cuando grabó un disco en directo, "y hay que recordar que es legendario porque fue uno de los que creó los premios Latin Grammy". Estévez expone que la imagen del artista, en EEUU, "representa la música internacional por excelencia". "Que se caiga su imagen de esta manera, es muy difícil que se recupere", añade.

La periodista sí que ha podido entrevistar a su hijo, Enrique Iglesias. Estévez señala que este es "muy serio" y que, de hecho, "una de las cosas que me pidieron para poder hacer la entrevista es no preguntarle nada por el padre".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.