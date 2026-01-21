Un maquinista jubilado afirma que mantendría la huelga en el ferrocarril: "Hay que invertir más y gastarse más dinero"

Manuel Domínguez ha explicado qué son los circuitos de vía que permiten a los centros de mando conocer si un tren está pasando por una estación en la que no hay cámaras.

Este domingo se producía un grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba. Este miércoles, se han publicado varios audios en los que se pueden escuchar las llamadas que intercambió el centro de control de Atocha con el tren Iryo y el Alvia después de que el primero descarrilara. Más Vale Tarde conecta con Manuel Domínguez, maquinista jubilado, para conocer un poco más el protocolo ante este tipo de sucesos.

Iñaki López manifiesta su extrañeza, por ejemplo, ante la falta de preguntas del centro de mando de Atocha sobre, por ejemplo, que había ocurrido o por qué la interventora tenía una herida en la cabeza. Domínguez expone que él tampoco lo entiende. "Creo que lo primero que procedía era preguntarle cómo está y si necesitas un médico", indica.

El maquinista jubilado señala que desde los centros de mando pueden captar el paso de un tren por una estación a través de los circuitos de vía ya que en muchas estaciones no hay cámaras. "Cuando un tren está pasando por un circuito de vía, que son aproximadamente cada tres kilómetros, se pone rojo y cuando sale se pone amarillo y en otras ocasiones está verde", explica. "La única forma de saber que hay un tren en una zona determinada es porque se van poniendo los distintos circuitos en rojo", añade.

Dominguez explica, además, que para que esos circuitos se vayan poniendo en color rojo es necesaria la presencia del tren encima de la vía. "Los raíles, los carriles, son como si fueran dos cables que necesitan que se le dé continuidad eléctrica", expone. Esa continuidad se da a través del eje de la rueda, una pieza metálica. "Cuando tienes un tren totalmente levantado de la vía, ahí no aparece nada", añade. Sobre la huelga, Domínguez cree que es necesario mantener la huelga. "Hay que invertir más y gastarse más dinero", indica.

