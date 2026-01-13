Manuel Carrasco aclara los rumores sobre su retiro: "Es normal que haya momentos que uno se separe de la parte pública"

El cantante es el primer invitado de la nueva temporada del programa 'Lo de Évole' de Jordi Évole. La séptima temporada de este espacio de laSexta se estrena el próximo domingo a las 21.25 horas.

Manuel Carrasco es el protagonista del primer programa de la nueva temporada de 'Lo de Évole' que se estrena este domingo a las 21.25 horas en laSexta. El artista y Jordi Évole han presentado la nueva temporada desde Sevilla y han conectado desde la ciudad andaluza con Más Vale Tarde para hablar sobre el paso el onubense por el programa.

Se ha hablado sobre un posible retiro del cantante. Carrasco aclara que "no es cierto". "Haré, este año, con los conciertos que voy a hacer en junio, dos años haciendo gira y, en ese aspecto, pararé un poquito", aclara. A pesar de ello, el cantante afirma que le encanta su trabajo y hacer canciones, y que, por ello, va a seguir trabajando. "Es normal que haya momentos que uno se separe, un poco, de la parte pública", expone.

Évole y Carrasco en Londres

Évole ha aprovechado para conocer más a fondo al cantante. Para ello, ha viajado hasta Londres para entrevistar a Carrasco. Ambos han compartido cervezas y confesiones en un pub londinense y, además, se han subido juntos a un escenario para cantar.

Además del cantante onubense, esta temporada de 'Lo de Évole' va a contar con Juan José Millás, Lola Herrera, Manu Sánchez, Loles León, Alba Flores, Fernando Tejero y más invitados que, como ha contado el periodista en 'X' irá desvelando.