El servicio postal no funciona, los centros de educación están cerrados, y muchos comercios también. Los hospitales, sin embargo, si permanecen abiertos. Esto es lo que nos cuenta la española Maite Gómez desde Chicago.

Hoy, las temperaturas en la ciudad estadounidense son de -25º C, pero la sensación térmica alcanza los -45º C.

Los Servicios de Emergencias han recomendado a los ciudadanos que no salir de casa a no ser que sea para una emergencia. También advierte, no deben de esta más de 15 minutos en la calle sin tener la cara o cualquier extremidad destapada.

Las puertas de los armarios donde haya tuberías deben de estar abiertos, y los grifos, abiertos durante toda la noche.

En Chicago, cuenta Maite, "están acostumbrados", pero toda precaución parece poca.