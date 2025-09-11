Ahora

Análisis en MVT

Maestre analiza la camiseta del presunto asesino de Kirk: "Es un homenaje a veteranos"

El periodista ha explicado que no se deben sacar conclusiones de su vestimenta porque es una prenda "muy común" y podría haberse vestido intencionadamente así para pasar desapercibido.

Maestre analiza la camiseta del presunto asesino de Kirk: "Es un homenaje a veteranos"

El FBI ha publicado unas imágenes del presunto asesino del influencer ultraderechista Charlie Kirk para pedir la colaboración ciudadana. En dichas fotografías se puede apreciar su vestimenta y Antonio Maestre, en Más Vale Tarde, ha analizado el significado de la misma.

"Es una camiseta muy común, que se puede encontrar en cualquier página de venta de camisetas. Es un símbolo que se imprime en camisetas. Lo que viene a decir 'Land of the free, home of the brave' (tierra de libertad, la casa de los valientes). Viene a ser una especie de homenaje a los veteranos por el 4 de julio (día nacional de EEUU)", ha explicado.

Eso sí, el periodista ha matizado que la prenda "no dice demasiado del tirador" porque "tiene bastante lógica que si te metes en un mitin para atentar contra alguien vayas vestido de la manera que van los que allí están".

Además, Maestre ha detallado quién era Kirk: "Es desconocido para la gente aquí, en España, pero en EEUU es un hombre con una potencia muy importante en las redes sociales y el mundo MAGA. Se podría decir que era el líder de las juventudes trumpistas. Tenía mucha potencia discursiva dentro del mundo conservador".

Por último, pese a condenar el asesinato, ha apuntado que se va a utilizar políticamente esta muerte: "Lo está haciendo Donald Trump sin saber todavía quién es el tirador".

Las 6 de laSexta

  1. La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"
  2. La jueza de la DANA llama a declarar a la vicepresidenta Susana Camarero como testigo
  3. El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk
  4. La OTAN cree que varios drones rusos se dirigían a un aeropuerto de Polonia desde el que se envían armas a Ucrania
  5. Ángel Víctor Torres admite estar "molesto" por el 'no' a la reducción de la jornada laboral: "Que la ciudadanía saque sus conclusiones"
  6. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA