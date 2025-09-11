Maestre analiza la camiseta del presunto asesino de Kirk: "Es un homenaje a veteranos"

El periodista ha explicado que no se deben sacar conclusiones de su vestimenta porque es una prenda "muy común" y podría haberse vestido intencionadamente así para pasar desapercibido.

El FBI ha publicado unas imágenes del presunto asesino del influencer ultraderechista Charlie Kirk para pedir la colaboración ciudadana. En dichas fotografías se puede apreciar su vestimenta y Antonio Maestre, en Más Vale Tarde, ha analizado el significado de la misma.

"Es una camiseta muy común, que se puede encontrar en cualquier página de venta de camisetas. Es un símbolo que se imprime en camisetas. Lo que viene a decir 'Land of the free, home of the brave' (tierra de libertad, la casa de los valientes). Viene a ser una especie de homenaje a los veteranos por el 4 de julio (día nacional de EEUU)", ha explicado.

Eso sí, el periodista ha matizado que la prenda "no dice demasiado del tirador" porque "tiene bastante lógica que si te metes en un mitin para atentar contra alguien vayas vestido de la manera que van los que allí están".

Además, Maestre ha detallado quién era Kirk: "Es desconocido para la gente aquí, en España, pero en EEUU es un hombre con una potencia muy importante en las redes sociales y el mundo MAGA. Se podría decir que era el líder de las juventudes trumpistas. Tenía mucha potencia discursiva dentro del mundo conservador".

Por último, pese a condenar el asesinato, ha apuntado que se va a utilizar políticamente esta muerte: "Lo está haciendo Donald Trump sin saber todavía quién es el tirador".