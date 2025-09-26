Una madre del campamento de Bernedo: "Les hacían chupar el dedo gordo al monitor para conseguir la merienda"

La madre de la menor que escribió una carta relatando todo lo sucedido en el campamento ha hablado con Más Vale Tarde para relatar los muchos episodios traumáticos que tuvieron que sufrir los menores.

La Erzaintza está investigando a los monitores del campamento de Bernedo (Álava) tras las denuncias recibidas que explicaban que los "educadores" iban sin ropa y se duchaban desnudos con los chicos y chicas de 13 a 15 años.

La madre de la menor, que prefiere ocultar su identidad, ha explicado a Más Vale Tarde que fue gracias a un mensaje al móvil a través de una compañera del campamento como se enteró de lo que estaba sucediendo. "Estaba teniendo bastantes mareos (su hija) y me repite por dos ocasiones que los monitores no le dejan contactar conmigo. La medicación de mi hija no es una aspirina, es una especial y fuerte. Y me mintieron. Me dijeron que había médico y no había. A mi hija le podía haber pasado algo y yo me enteré de chiripa".

Tras el mensaje, intentó contactar con su hija, pero no pudo hacerlo hasta casi cuatro horas después. Y, tras hacerlo, conoció todas las acciones que estaban realizando los monitores del campamento: "Me enteré de otros temas y le dije a mi hija que cómo no me lo había contado en el momento. Y me dijo 'porque las monitoras habían puesto el móvil en altavoz'. Y le dije que si se había sentido presiona y coaccionada y me dijo 'pues claro'".

Uno de esos episodios que descubrió fue que los monitores y los niños compartían la hora de la ducha: "Entraban en grupos de seis con dos monitoras. Los monitores también desnudos con los monitores. Ella no quería ducharse en esas condiciones y lo dijo varias veces, pero no hubo lugar a discusión porque les obligaron". En una carta escrita por su hija, la menor explica otra situación: "El monitor debía ir con un top cortito y los genitales al aire".

Ahora, según desvela, se ha enterado de que menores tutelados acudían a estos campamentos en los últimos años y que una trabajadora social puso una denuncia en la Erzaintza. "Vinieron traumatizados. Les hacían chuparle el dedo gordo al monitor para conseguir la merienda. Y al que no se quisiera ducharse desnudo, manguerazos de agua fría".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.