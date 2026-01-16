Mábel Galaz afirma que Julio Iglesias la "incomodaba": "Le gustaba mucho hablar de sexo"

En este vídeo, la periodista cuenta cómo era el trato que el cantante tuvo con ella en las ocasiones que ha podido entrevistarlo. Como señala Galaz, Iglesias hacía bromas que a ella no le hacían gracia.

Mábel Galaz ha podido entrevistar en varias ocasiones a Julio Iglesias, por ese motivo Iñaki López quiere saber cómo es el trato directo del artista hacia las periodistas que le quieren entrevistar. "¿Esa fama de seductor la lleva constantemente a todos los planos?", pregunta.

La periodista expone que está muy sorprendida cuando algunas compañeras hablan de él "como la persona encantadora, todas han cenado en su casa, todas han comido en su casa...". "Yo no", añade, "he tenido un trato profesional y no he pretendido tener otro".

Galaz señala que la invitaron a Punta Cana, pero no fue, y que también le han propuesto ir a Miami, pero nunca ha ido. "He tenido relación con él desde el momento del secuestro de su padre", explica, "que hablaba por teléfono todos los días con él".

"Como mujer, es una persona que me incomodaba", explica. La periodista expone que cuando una mujer está con un hombre, "puede, de alguna manera, captar de que va". A Iglesias, como cuenta, "le gustaba mucho hablar de sexo, le gustaba mucho preguntar por la vida de la gente, hacía siempre gracietas que a mí nunca me han hecho gracia".

