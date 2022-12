Lasquetty ha salido en defensa de los políticos del PP a los que les imputan ocho delitos por la privatización de tres hospitales en Madrid. No ha argumentado nada, se ha refugiado en conceptos jurídicos. Dice que no están imputados, que están querellados. Quizás nunca antes se preguntó por la diferencia entre querellado e imputado



El consejero de sanidad madrileño, ha tratado de aclarar que sus atencesores en el puesto y que dos de sus altos cargos no irán a declarar como imputados, sino como querellados, "si el juez hubiera querido hubiera dicho imputados", ha expresado



Lo cierto es que Lasquetty se ha leído bien el auto del juez, donde, efectivamente, cita a la antigua cupula de la sanidad madrileña a declarar como querellados. Y aunque la prensa ha utilizado sin dudar la plabra imputados.



Según, ignacio Cubillo, profesor de Derecho procesal de la Complutense, si que existe un matiz. La acusación nace de la Asociaicón de Facultativos Especialistas de Madrid y al citarlos el juez pretende cononocer de manera directa si existen indicios de delito y será entonces cuando decida o no la imputación. Otros expertos consultados consideran que el juez lo tiene claro y que el matiz entre imputado o querellado es mínimo y van en la línea de lo que manifiestan los abogados que representan a la asociacion querellante



Detrás de esta decisión se esconde Marcelino Sexmero, con 22 años de carrera a sus espaldas fue el juez que amparó el escrache a la vivienda de la vicepresidenta Soraya Saéz de Santamaría y por hacer declaraciones como esta.



Se trata de uno de los principales instigadores de la primera huelga de jueces de la historia de España. Fue portavoz de la asoción de Jueces Francisco de Vitoria, de corte moderado. Un magistrado que nunca ha evitado pronunciarse sobre temas de debate y sobre reformas de nuestro sistema legal, como la cadena perpetua.