Después, nueve años después, Aznar intermedió, entre Venezuela y Einsa, una empresa española que fabrica material de aviación militar. Aznar abrió mercado exterior a una empresa española gracias a sus contactos, "excelentísimo presidente del Gobierno español y su delegación, su señora esposa, pues darles una vez más nuestro corazón de venezolanos a España. A su presidente, a su gobierno. Manifestar más grande alegría, júbilo por esta visita".

Quizá sea por los buenos recuerdos que dejó esta visita, que Aznar intermedió, nueve años más tarde, entre Venezuela y Einsa, una empresa española que fabrica material para la aviación militar.

En 2008 firmaron un contrato muy fructífero, de 27 millones y medio de euros. Y eso que poco después las relaciones entre ambos mandatarios Aznar y Chávez se truncaron. En polvo deseó que se convirtiera Aznar. “Que será de Aznar y Bush… polvos cósmicos”, entonces, los enfrentamientos entre Aznar y Chávez han sido públicos en los medios de comunicación.

El enfrentamiento entre ambos llegó a tal extremo que Aznar dijo que Chávez daba cobijo a los terroristas de ETA para no extraditarlos: "Hay pruebas evidentes de que Hugo Chávez está protegiendo a etarras”.

El presidente bolivariano no se lo perdonó y le acusó de apoyar el Golpe de Estado que casi le cuesta el puesto. “José Luis Rodríguez Zapatero, sale a defender a José María Aznar, expresidente de España, yo lo voy a repetir, el expresidente Aznar, apoyó el golpe contra mí en Venezuela.

"De una acusación tan fuerte parece que Aznar no se olvidó porque le dedicó estas palabras en su último libro: “Mira Hugo, si yo hubiera querido dar un golpe de estado te aseguro que tu no estabas aquí”.

Mientras se cruzaban frases tan lapidarias como éstas en público, parece que en privado y en los negocios, según los correos de Blesa, se entendían mejor. Para Aznar nunca ha sido un problema hacer amistad con líderes que no hablasen español. Con ellos también intentó abrir mercado, pero no sabemos si lo consiguió. Con quien sí lo hizo fue con Muamar el Gadafi, el que fue presidente de Libia.



El mandatario era un enamorado de España. Tanto le gustaba este país que se compró un gran terreno en Málaga. También le apasionaba la caza, por eso, el yerno de Aznar, Alejandro Agag, organizó una montería para el hijo de Gadafi en esta finca madrileña. La amistad entre el líder libio y el expresidente fue tan estrecha, que éste le defendió cuando toda Europa le criticaba. Aznar parece que no se aplica eso de los negocios y la amistad, nunca se mezclan.