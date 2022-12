EL DOLOR CONTINÚA EN LAS FAMILIAS DE LAS VÍCTIMAS

Gema de los Ríos, viuda de Jorge García, fallecido en el ataque a la embajada española en Kabul, explica en Más Vale Tarde, después de que el juez haya eximido al embajador del fallo de seguridad, que "no se les permitió realizar su trabajo" y que "no se les comunicó ninguna alerta". Asegura que no ha “recibido ningún agradecimiento del embajador".