¿El jurado popular puede verse influenciado por el ruido mediático? Bea de Vicente explica cómo sería en el caso de Begoña Gómez

"Aunque tú le quites el móvil ya ha escuchado y va a volver a escuchar", señala Bea de Vicente sobre los miembros de un jurado popular. En este vídeo, explica en qué momento esa influencia externa "se desvanece por completo".

El juez Peinado propone juzgar a Begoña Gómez por malversación, un delito que en España, por ley, se juzga con un jurado popular.

¿Es posible que los miembros del jurado se aíslen de todo el ruido mediático que habría alrededor de este caso? Beatriz de Vicente afirma en el vídeo sobre estas líneas que "es verdad que el ciudadano no es ajeno a eso".

"Aunque tú le quites el móvil ya ha escuchado y va a volver a escuchar", afirma la abogada, que sin embargo explica que al tener que "motivar el veredicto", la influencia externa "se desvanece por completo".

"Mandar a alguien a la cárcel o no es algo que te acompaña toda tu vida", opina Iñaki López, si bien señala que el hecho de que el presidente del jurado sea un profesional de la Justicia les ayuda. "Les explica que el pueblo tiene que participar en la administración de justicia y usted tiene el honor y el deber de hacerlo, y eso les empodera", apunta Beatriz.