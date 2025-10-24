Julio Suárez, sobre el robo a Casillas: "Son piezas muy exclusivas que pueden tener un valor superior a 30.000 euros"

El periodista deportivo señala que los relojes robados, además de un elevado valor económico, tienen también un alto valor simbólico ya que son obsequios por ganar títulos que incluyen serigrafías conmemorativas.

Iker Casillas ha sufrido el robo de cinco relojes de lujo. El propio futbolista fue el que descubrió el hurto, que denunciaba los hechos ante la policía. Los agentes han detenido a los supuestos autores, que serían un vigilante de la urbanización en la que vive el portero y una empleada del hogar.

Estos relojes, además de valor económico, tienen un valor simbólico ya que eran obsequios. Julio Suárez, periodista deportivo de laSexta, explica que es habitual que después de conseguir un título importante se obsequie, por ejemplo, con un reloj, algo que está incluso incluido dentro de las primas de los jugadores.

"Suelen ir serigrafiados", explica el periodista. Esto hace que sean piezas muy exclusivas que hace que puedan tener un valor superior a 30.000 euros. "El hecho de que sean tan exclusivos los hará más difíciles para la venta", expone Iñaki López.

Suárez indica que después de ganar la duodécima Liga de Campeones, "Sergio Ramos, que era el capitán, fue el que decidió el modelo de los relojes y la serigrafía". "Es un recuerdo", indica el periodista. Suárez cuenta que algunos jugadores cuando ganan premios individuales también hacen regalos a sus compañeros, y pone como ejemplo a Cristiano Ronaldo o Vinicius Jr.

