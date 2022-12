Rubalcaba ha presidido su primera Ejectuiva en Ferraz tras los pésimos resultados electoral el 21-O. Tras la reunión, Rubalcaba ha asegurado que se siente "unánimemente" respaldado por los miembros de su partido. El líder socialista dice que va a cumplir su mandato hasta 2016 haciendo frente a las múltiples voces que piden su dimisión. No obstante, políticos como Elena Valenciano o José Bono han respaldado a Rubalcaba.

Juan Segovia, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha señalado que en la Ejecutiva no hay rupturas. "Rubalcaba tiene la legitimidad para seguir en su cargo puesto que se le ha dado un mandato de cuatro años. Pero eso no le lleva a ser nuestro próximo candidato en las elecciones generales". Según Segovia, "Rubalcaba no es el principal problema del PSOE", pero reconoce que el partido tiene muchos problemas que tiene que solucionar y que el PSOE "tiene que pedir perdón por muchas cosas".

Con respecto a las voces que apuntan a la celebración de primarias, Segovia ha afirmado que "las primeras se han aprobado en un Congreso". "Va a haber primarias para elegir a nuestro candidato y serán unas primarias abiertas y amplias".