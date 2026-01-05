Juan Rodríguez Garat: "En Venezuela va a haber lucha de poder por hacerse con la posición de Maduro"

El almirante de flota retirado considera que Nicolás Maduro no ha sido precavido lo que le ha convertido en "vulnerable". Un error que, en su opinión, no tiene porqué cometer quien le sustituya.

Este sábado Nicolás Maduro era capturado en Caracas por las fuerzas estadounidenses. Tras la detención, como señala Iñaki López, "se habla mucho de traidores y hay quien apunta directamente a Delcy Rodríguez". "No sé si esto, al final, puede suponer un enfrentamiento dentro del propio régimen", indica.

Pedro Rodríguez considera que "se están confundiendo dos aspectos": "Uno es el topo, o topos, la persona con acceso directo a la información que ha dado todos los detalles; pero, al mismo tiempo, lo que vemos es que la cúpula del régimen ha llegado a un acuerdo, hay un consenso de que había que soltar lastre".

Juan Rodríguez Garat indica, por su parte, que "el entorno cercano no equivale al poder". El almirante de flota retirado expone que "cuando un líder se atreve a desafiar a Donald Trump, que es un hombre impredecible, lo que no puede es irse a dormir a su cama".

Este expone que Maduro no ha sido precavido, lo que le ha convertido en vulnerable. "Eso no significa que el que le releve en Venezuela, después de la lucha de poder que va a haber, que, seguro que va a haber por hacerse con la posición de Maduro, vaya a cometer el mismo error", añade Rodríguez Garat.

