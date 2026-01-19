Juan López-Escobar, ingeniero de Minas, tras el accidente de Adamuz: "Hay que buscar la causa raíz para que esto no vuelva a pasar"

El ingeniero señala que "está claro que ha tenido que haber un fallo mecánico, de infraestructura, de conducción o de protocolo". A pesar de ello, indica que todavía es muy pronto para poder analizar la causa.

Este domingo se producía un grave accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, debido al descarrilamiento de un tren Iryo. Más Vale Tarde ha contactado con Juan López-Escobar, decano del Colegio de Ingenieros de Minas, para entender qué ha podido causar este grave suceso.

Como señala Iñaki López, el accidente se ha producido "en un punto de adelantamiento de trenes, recién renovado, en línea recta, sin viento y sin condiciones complicadas". Los trenes, además, iban por debajo de la velocidad recomendada. López-Escobar señala que es "un accidente complejo por las circunstancias".

"Hay que analizar cuál es el fallo que ha provocado el descarrilamiento de las dos últimas unidades", indica, "está claro que ha tenido que haber un fallo mecánico, de infraestructura, de conducción o de protocolo".

El ingeniero señala que es muy pronto para analizar la causa. "Ahora hay que buscar la causa raíz para que esto no vuelva a pasar", indica, "y hay que hacerlo de forma rigurosa, no descartando ninguna hipótesis". Para López-Escobar el suceso es "lo suficientemente grave para que se analice todo en profundidad y es lo que se hará en la comisión técnica". "Se habla de la fatalidad de que se han cruzado en un periodo mínimo de tiempo, porque si hubiera habido un desfase de dos minutos, probablemente, estaríamos hablando de otra cosa", expone.

Cristina Pardo indica que las administraciones han calificado el accidente como "extraño", algo que puede generar mucha confusión. López-Escobar señala que se pueden referir a que lo habitual cuando se produce un descarrilamiento "es que sea por la fuerza centrífuga en una curva". "Al ser una recta, evidentemente, ha tenido que haber un fallo de algún tipo", concluye, "y es lo que hay que analizar muy bien para que no vuelva a pasar".

