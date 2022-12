Gabriel escribe en braile sus planes de futuro. Este jóven de 23 años, invidente desde muy pequeño, acaba de terminar la carrera de derecho. Y tiene clara su vocación. Según expresa, quiere ser juez "porque un juez decide y a mi me gusta más decidir que argumentar como un abogado".



Pero en el caso de Gabriel no depende sólo de estudiar las oposiciones durante cinco años y aprobarlas. Sería el primer juez con una discapacidad visual en España. Y es el Consejo General del Poder Judicial el debe decidir si podría o no ejercer cómo juez. Lleva nueve meses esperando la respuesta. Denunica que la información que le dan es "confusa, contradictoria o inexistente".



En un mes podría estar listo el informe con la decisión. Aunque es consciente de sus limitaciones, "está claro que no voy a poder examinar las pruebas de un caso por que no veo".



En el siglo XXI dice, su discapacidad no es ningún problema para ser juez. Por ello pide a las autoridades judiciales de nuestro país que decidan y aclaren si en España legalmente los ciegos pueden aspirar a ser jueces cómo pasa en otros países. "Hay dos casos, uno en Brasil y otro en Perú. Además, hay regulaciones que sí lo permiten como la alemana o la ingelesa".



A través de la plataforma change.org pueden firmar su petición. Ya lleva más de 70.000 firmas recogidas.



Mientras espera, Gabriel estudia un Máster de Relaciones Laborales y se toma con humor su futuro cómo magistrado.