El diputado no se ha mostrado sorprendido de que la escasez de respuestas mostrada por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino. "El silencio es la respuesta de todo el PP, no sólo de él. Aquí (en Valencia) es usual que ante las preguntas a Cotino, ante las solicitudes de la Comisión de Investigación, ante las sesiones de Control al Presidente, simplemente no se nos dé ninguna respuesta", asegura.

Tampoco le ha extrañado que Cotino haya suspendido toda su agenda pública prevista para este lunes, a la vez que ha manifestado "no tener ninguna duda" de que haya sido provocado por el reportaje de 'Salvados' del domingo. Ha asegurado que Cotino "fue un personaje central" en la tragedia del Metro, ya que se hallaba preparando la visita del papa a Valencia. "Después ofreció a los familiares de las víctimas trabajo a cambio de su su silencio", relata.

También ha asegurado que se encargaba personalmente de llamar a la redacción del canal autonómico de Valencia Canal Nou, "controlado por el PP", para dictar "de qué se podía hablar y de qué no" así como "lo que se podía emitir".

"Por todo ello, Cotino ahora no puede salir a la calle y arriesgarse a que alguien le haga las preguntas que el programa de ayer puso de manifiesto y que nosotros llevamos años preguntándonos sin obtener respuesta", concluye Moreno.