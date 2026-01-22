José Luis González, ingeniero de caminos, considera que existe "un tremendo déficit de comunicación" en el control ferroviario

El ingeniero de Caminos considera que debería existir un control similar al que se da, por ejemplo, en el tráfico aéreo entre los pilotos de avión y los controladores aéreos.

Tras los accidentes ferroviarios ocurridos en nuestro país en los últimos días, mucha gente ha manifestado su desconfianza ante el servicio ferroviario de nuestro país. Además, los maquinistas han reclamado mayor inversión para así mejorar la seguridad del servicio.

José Luis González, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, señala que la circulación, desde que se liberalizó el servicio, han aumentado en un 77% pero la inversión ha disminuido en un 17%. "Claramente hay un déficit de inversión", indica. Para él, lo importante es que lo que ha ocurrido en Adamuz "no se repita o minimizar la posibilidad de que se repita". González que para ello es necesario analizar lo que ha ocurrido.

El ingeniero considera que se ha podido ver "un tremendo déficit de comunicación". González expone que ese control se lleva a cabo a través un control de tráfico centralizado. "Lo que parece increíble es que una cosa que se llama control de tráfico centralizado no esté controlando permanentemente, como estamos viendo las pantallas de los controladores aéreos", reflexiona.

"Lo que nos hace falta aquí es un cronograma", indica: "El cronograma de comunicaciones del Alvia con con el CTC, el cronograma de comunicaciones del Iryo con el CTC y el cronograma de comunicaciones del propio CTC". "Si tuviéramos eso, sabríamos si efectivamente había habido alguna posibilidad de que se le hubiera advertido al Alvia antes de tiempo", añade.

